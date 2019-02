Panasonic: Android cresce nelle aziende, ma la sicurezza preoccupa

Android

L'utilizzo di tablet e dispositivi handheld, ma la sicurezza rimane una preoccupazione. A rivelarlo è l'ultima ricerca targata, secondo cui, in media, il 72% dei tablet e dispositivi handheld aziendali (ad esclusione dei telefoni cellulari) Il 60% degli acquirenti di dispositivi afferma inoltre che Android è ancora in fase di integrazione nella loro azienda – ci si aspetta quindi I tre principali benefici di Android rispetto ad altri sistemi operativi sono la (59%), la (58%) e l' (52%) – è quanto rivela una recente ricerca indipendente, condotta da Opinion per Panasonic, che ha coinvolto 250 acquirenti di notebook, e dispositivi per lavoratori mobili nel Regno Unito. Tuttavia, le aziende sono convinte di dover prestare maggiore attenzione delle patch di, installandole 4 volte più spesso di quanto facciano attualmente. I metodi di applicazione patch variano: il 66% degli intervistati si affida al dipartimento IT, il 38% utilizza una soluzione MDM (Mobile Device Management), il 30% riceve aggiornamenti dal produttore tramite Firmware over the air, il 23% fa affidamento sugli utenti, il 22% si avvale di un'azienda di supporto IT e il 16% utilizza i rivenditori. le aziende aggiornano, e si aspettano che i fornitori supportino i sistemi operativi fino a 3 anni dopo il fine vita del "La presenza dei dispositivi mobili nel mondo business continua a crescere, ma è ancora da capire come i dipartimenti IT possano gestirli e renderli sicuri in maniera efficace" commenta. "È importante che gli acquirenti riconoscano che non tutti i dispositivi sono uguali. Dovrebbero analizzare attentamente di gestione e sicurezza offerte dai, nonché la loro esperienza con. Utilizzando gli ultimi aggiornamenti over the air e console di gestione, i dipartimenti IT possono risparmiare ingenti quantità di tempo e denaro, automatizzando gli aggiornamenti e scegliendo il giusto con le giuste funzioni di sicurezza e gestione".