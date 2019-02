Fastweb e Samsung sviluppano la prima sperimentazione 5G Fixed Wireless Access in Italia

hanno annunciato un accordo per sviluppare la prima sperimentazione 5G Fixed Wireless Access (FWA) su frequenze commercialiLe due aziende stanno conducendo la sperimentazione per dimostrare come il 5G FWA sia in grado di rappresentare una valida alternative alle reti in FTTH (fiber-to-the-home)in grado di garantire ai clienti esperienze di navigazione a velocità “gigabit”.La sperimentazione è già stata avviata all’inizio di Febbraio connettendo, la seconda città italiana per grandezza, e andrà avanti per cinque mesi, sulla base dell’accordo firmato dalle due aziende.Nel corso della prima settimana di sperimentazione – che si avvale dello spettro a 26GHz recentemente acquisito da Fastweb nell’ambito dell’asta per le frequenze 5G dello scorso Ottobre - sono state raggiunte. Le fasi successive del trail serviranno a verificare l’efficacia delle reti FWA 5G rispetto alle reti FTTH in termini di costi e velocità di realizzazione, così come a verificare potenziali complessità operative nella fornitura del servizio al cliente finale.Samsung sta fornendo a Fastweb una soluzione 5G FWA end-to-end che include rete core,per realizzare una copertura ad alta densità e garantire una connettività a banda ultralarga ai routers domestici 5G (Indoor Customer Premise Equipment), che verranno installati nelle case e uffici oggetto della sperimentazione.Le antenne 5G Samsung sono compatte, facili e rapide da installare, mentre i dispositivi casalinghi sono auto-installanti. Queste caratteristiche rendono la tecnologia 5G Fixed Wireless Access(fiber-to-the-home/Fiber-to-the-building) in termini di tempistiche per la fornitura del servizio e di costi, sia per l’operatore che per il cliente finale. Allo stesso tempo il servizio è caratterizzato da robustezza – essendo in grado di garantire connessioni a velocità gigabit/s – oltre alla capacità di supportare nuovi servizi in futuro.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita