Analisi idealo: in crescita l'interesse degli over 55 per l'e-commerce (+24, 3%)

Tra i prodotti più cercati non solo smartphone, frigoriferi e televisori, ma anche sex toys e spumanti. La più alta percentuale di ricerche in Lazio, Lombardia e Liguria, la minore in Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 27/02/2019