5G: Vodafone e Telecom Italia siglano partnership per la condivisione della rete mobile

hanno sottoscritto un Memorandum d'Intesa non vincolante in relazione adper condividere la rete attiva ed ampliare l'attuale accordo di condivisione della infrastruttura passiva.Le Parti stanno inoltre valutando fattibilità e contenuti di una possibile aggregazione in una sola entità. Per consentire la valutazione di queste iniziative, Vodafone e Tim hanno concordato un periodo di esclusiva nella negoziazione.In merito al progetto di condivisione della rete attiva, Vodafone e Tim intendono sottoscrivere un accordo che consentirebbeQuesto progetto permetterebbe una più rapida implementazione della tecnologia 5G su un'area geografica più ampia e ad un costo inferiore.Vodafone e Tim valuteranno, incluso in alcune grandi città dove ciascuna società potrebbe voler mantenere flessibilità strategica e assicurare la propria capacità di rispondere alle esigenze dei rispettivi clienti.Vodafone e TIM intendono inoltre, per supportare la condivisione attiva della rete 5G; questo potrebbe inoltre generare ulteriori efficienze. Inoltre, Vodafone e Tim intendono adeguare le rispettive reti di trasmissione mobile, attraverso("Fiber-to-the-Site" o "backhauling"). Questo consentirebbe ai clienti di trarre vantaggio dalle nuove caratteristiche del 5G, come la maggiore velocità e la bassa latenza, e genererebbe maggiori economie di scala per le società.Vodafone e TIM intendono anchee, passando dagli attuali 10.000 siti (circa il 45% del totale delle torri delle due società) a una copertura su base nazionale, con l'obbiettivo di accelerare e rafforzare lo sviluppo della tecnologia 5G e utilizzare in modo più efficiente l'infrastruttura di rete, sia in zone urbane sia in aree rurali.Per quanto riguarda la potenziale operazione di aggregazione, Vodafone e Tim hanno concordato di valutare una potenziale transazione, aggregando le infrastrutture passive di rete di Vodafone con quelle di Infrastrutture Wireless Italiane ("Inwit"), società quotata in borsa e controllata al 60% da TIM. L'aggregazione sarebbe strutturata in modo da creare valore per tutte le parti coinvolte. Le società intendono valutare l'opportunità, ove possibile, di spostare nel tempo sull'infrastruttura della nuova società le apparecchiature di rete attive attualmente ospitate su torri di terzi. La ampliata infrastruttura delle torri continuerebbe a perseguire l'obbiettivo di incrementare l'ospitalità di altri operatori, per generare ulteriori efficienze.