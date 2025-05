Swappie stabilisce nuovi standard per le batterie dei suoi iPhone

Swappie, azienda specializzata nell’acquisto e vendita di iPhone ricondizionati, annuncia un importante aggiornamento dei suoi standard di qualità. Ora, infatti, tutti gli iPhone ricondizionati in vendita su Swappie avranno una capacità minima di batteria dell’86%: livello migliore raggiunto nel mercato degli smartphone ricondizionati in Europa.

Alzando la soglia standard per la sostituzione della batteria dall’80 all’86%, l’azienda assicura - a tutti i suoi clienti - smartphone più duraturi e performanti, senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, per gli utenti più esigenti che desiderano batterie nuove per i loro iPhone ricondizionati, Swappie aumenta la disponibilità di batterie con capacità al 100% per tutti i modelli, offrendo la possibilità di sostituirla con una nuova a un prezzo conveniente.

Le prestazioni delle batterie rappresentano una delle principali preoccupazioni per chi acquista dispositivi tecnologici di seconda mano. Secondo una ricerca condotta da Swappie nel 2023 sul mercato italiano, il 54% degli intervistati considera la capacità della batteria come la caratteristica più rilevante per l’acquisto di uno smartphone. In particolare, il 34% indica la batteria come un criterio prioritario quando sceglie un nuovo dispositivo, motivo per cui molti esitano ad acquistare un iPhone ricondizionato da Swappie, oltre anche alla preoccupazione che il ricondizionato non funzioni come un modello nuovo.

Con il nuovo standard di Swappie all’86%, i consumatori possono finalmente dire addio all’”ansia della batteria”. Infatti, ogni iPhone ora offre una maggiore capacità di mantenere la carica, il massimo delle prestazioni per un’intera giornata e un'esperienza d’uso più affidabile. Caratteristiche che rendono questi dispositivi ideali per viaggiare, lavorare o semplicemente per la quotidianità.

I principali vantaggi per i consumatori:

Prestazioni più durature: con batterie all’86% o superiori, i telefoni mantengono la loro potenza più a lungo, riducendo al minimo la necessità di sostituzioni premature.

con batterie all’86% o superiori, i telefoni mantengono la loro potenza più a lungo, riducendo al minimo la necessità di sostituzioni premature. Niente più preoccupazioni per la ricarica: i consumatori possono fare affidamento sul loro iPhone ricondizionato per tutto il giorno, ogni giorno.

i consumatori possono fare affidamento sul loro iPhone ricondizionato per tutto il giorno, ogni giorno. Nessun costo aggiuntivo: lo standard della batteria dell’86% è incluso con ogni telefono ricondizionato Swappie (batteria standard).

