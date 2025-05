Studio: 82 milioni di smartphone inutilizzati in Italia sono idonei al ricondizionamento

Secondo l'indagine, il solo valore dei metalli contenuti negli smartphone dismessi e inutilizzati si aggira intorno a 1,6 miliardi di euro (sulla base dei prezzi delle materie prime a febbraio 2025). Infatti, anche se in ogni singolo smartphone sono presenti solo pochi grammi di materie prime pregiate, l’enorme quantità di 642 milioni di dispositivi dismessi nell’UE si traduce complessivamente in quantità considerevoli. In totale, questi dispositivi contengono oltre 41.000 tonnellate di metalli. Tra questi si trovano numerose “materie prime critiche” (Critical Raw Materials), come le terre rare, e “materie prime da conflitto” (Conflict Materials), come stagno, tungsteno e oro.

La disponibilità di queste risorse è fortemente limitata, sia a causa della scarsità naturale, sia per via delle dipendenze geopolitiche dalle regioni che le estraggono, mettendo così l’UE in una posizione di forte vulnerabilità strategica nei confronti dei fornitori globali. (Se si considera, inoltre, che per dispositivi con un’età compresa tra i 2,8 e i 4 anni si possono ottenere in media 100 euro tramite programmi di riacquisto, il valore di mercato potenziale totale raggiunge circa 6,42 miliardi di euro).



Valore delle materie prime

Il valore delle materie prime contenute negli smartphone dismessi in Europa è stimato in circa 1,6 miliardi di euro (valore aggiornato a febbraio 2025). Questi dispositivi contengono una quantità significativa di risorse critiche: 8.916 tonnellate di cobalto – equivalenti alla quantità necessaria per 1 milione di batterie per auto elettriche.

18 tonnellate di oro – sufficienti per realizzare 4,5 milioni di fedi nuziali.

222 tonnellate di magnesio – pari a quello utilizzato in 1,48 miliardi di lattine.

1,8 tonnellate di palladio – equivalente al contenuto di 900.000 catalizzatori per automobili.