Rapporto IBM X-Force: cryptojacking in ascesa, ransomware in declino

ha annunciato i risultati del suo rapporto annuale 2019 IBM X-Force Threat Intelligence Index , da cui è emerso che l’aumento delle misure di sicurezza e una sempre maggiore consapevolezza spingono i criminali informatici a modificare le tecniche di attacco, mossi come sempre dalla ricerca del migliore ritorno sull'investimento.Il rapporto: una minore dipendenza dal malware e un sorprendente abbandono graduale del ransomware.IBM X-Force ha notatoutilizzato negli attacchi. Infatti, i ricercatori di spam di IBM hanno rilevato una sola campagna di ransomware nel 2018 proveniente dalla più grande botnet di distribuzione di spam malware al mondo, Necurs.IBM X-Force ha anche osservato che– ovvero l’utilizzo illegale della capacità elaborativa del computer di un individuo o di un’organizzazione per estrarre criptovalute - è stato, nel 2018, quasi il doppio del numero attacchi di ransomware. Con il prezzo di criptovalute, come i bitcoin, che ha toccato un massimo di quasi $20.000 nel 2018 , gli attacchi a basso rischio/basso sforzo rivolti in segreto alla potenza di calcolo delle vittime erano considerati più redditizi.Inoltre, il rapport ha rilevato che. IBM X-Force ha osservato un aumento negli strumenti che violano il sistema operativo, rispetto all’uso di malware. Oltre la metà degli attacchi informatici (57%) hanno sfruttato comuni applicazioni di amministrazione, come, per eludere il rilevamento, mentre gli attacchi di phishing mirati rappresentavano quasi un terzo (29%) degli attacchi.L’IBM X-Force Threat Intelligence Index comprende analisi e osservazioni di dati che derivano dal monitoraggio giornaliero. I dati sono quelli raccolti e analizzati attraverso diverse fonti, quali X-Force IRIS, X-Force Red, IBM Managed Security Services, oltre a quelli provenienti dalle informazioni sulle violazioni divulgate pubblicamente. IBM X-Force utilizza migliaia di trappole per lo spam in tutto il mondo, monitora quotidianamente decine di milioni di attacchi di spam e phishing e analizza miliardi di pagine web e di immagini al fine di rilevare attività fraudolente e tentativi di violazione dei marchi.quasi un terzo (42.000) di tutte le 140.000 vulnerabilità rilevate da IBM X-Force negli ultimi trent’anni sono state segnalate solo negli ultimi tre anni. Infatti, IBM X-Force Red rileva in media 1.440 vulnerabilità esclusive per ciascuna organizzazione monitorata.gli incidenti di errata configurazione divulgati pubblicamente aumentano del 20% all’anno. È interessante notare che c’è stata una diminuzione del 52% nel numero di record di dati compromessi a causa di questo vettore di minacce.le campagne di phishing hanno sfruttato massicciamente le truffe di tipo Business Email Compromise (BEC), che hanno rappresentato il 45% degli attacchi di phishing tracciati da X-Force.il settore dei trasporti è diventato il secondo settore più soggetto ad attacchi nel 2018, salendo dal 10o posto del 2017.