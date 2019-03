Arrivano le figurine di Fortnite grazie a Panini

Le nuove collezioni di Fortnite comprenderanno trading cards e album di figurine, che verranno regolarmente aggiornate per stare al passo con il concept del gioco, che è in continua evoluzione.

Le collezioni raffigureranno personaggi tratti dal mondo di Fortnite, così come vari background, schermate e oggetti (comprese le armi) che sono presenti nel gioco.





In edicola entro la primavera del 2019, le trading card e le figurine di Fortnite saranno disponibili da Panini nella maggior parte dei paesi del mondo e saranno distribuite in più di 1 milione di punti vendita.

Fortnite è l'action building game di Epic Games che permette di immergersi in una "Battaglia Reale" con un massimo di 100 giocatori in PvP oppure in gruppo, con gli amici, per una campagna in modalità cooperativa in "Salva il Mondo", contro un'orda di mostri.

Fortnite "Battaglia Reale" è gratuito e disponibile su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS e Android.

