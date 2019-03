Eolo estende la sua connessione anche al Sud Italia

Eolo consolida ulteriormente la propria presenza sul territorio italiano, estendendo anche alle famiglie e imprese della connettività stabile a banda ultra-larga. Oltre alle zone del Centro – Nord Italia dove è presente dal 2007, Eolo è attivabile ora anche inIn particolare,Eoloportagrazie alla nuova tecnologia proprietaria EOLOwaveG che viaggia su frequenza licenziata 28GHz.Nel Sud Italia il servizio è già disponibile nei. Di prossima attivazione, Catania (CT), Lipari (ME) e Catanzaro (CZ) ed entro fine marzo, Campobasso (CB) e il Gargano (FG)."Siamo orgogliosi di poter finalmente annunciare che EOLO è disponibile anche per le province del Sud Italia, portando avanti la nostra mission di garantire il diritto alla connessione tenendo al centro la persona con lo scopo di migliorare la qualità della vita e portando valore alle organizzazioni. Questo nostro impegno si traduce in un contributo concreto per la società grazie all'implementazione di reti e tecnologie che diminuiscono lo speed divide, sostenendo la competitività a livello economico e generando quindi nuove opportunità per il territorio."Con queste nuove attivazioni, oggi Eolo è presente in 19 regioni italianegrazie ad una rete di oltre 2.500 BTS (ripetitori radio) e 8.000 km di dorsali in fibra ottica.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita