APT40: il nuovo gruppo hacker cinese che ha colpito l’Europa

, l’intelligence-led security company, ha scoperto le attività di un nuovo gruppo hacker cinese denominato(conosciuto anche come Periscope), che ha preso di mira diversi settori industriali quali ingegneria, trasporti, industria della difesa, in particolar modo quando questi settori si sovrappongono con le tecnologie marittime.Il Gruppo, precedentemente noto come TEMP.Periscope e TEMP.Jumper, ha preso di mira Paesi strategicamente importanti, come Germania, Belgio, Norvegia, Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti.FireEyein quanto, dalle analisi svolte, i paesi colpiti da APT40 sono simili in termini di infrastrutture e soluzioni di cyber sicurezza. I team di intelligence che proteggono le organizzazioni nazionali, devono essere sempre allerta e pronte a gestire una possibile minaccia.FireEye ritiene che APT40 sia un gruppo di, in quanto gli obiettivi sono coerenti con gli interessi dello stato cinese ed, inoltre, è stato rilevato l’utilizzo di tecnologie che indicano che il Gruppo abbia sede in Cina.APT40 sta continuando la sua attività di spionaggio informatico seguendo un ritmo regolare e FireEye prevede che queste attività continueranno a medio termine e per tutto il prossimo anno.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita