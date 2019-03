NEC partecipa alla Milano Digital Week

Il tema principale di quest’anno dellaè l’intelligenza urbana, intesa come l’insieme delle tecnologie e innovazioni che trasformano la città, le relazioni umane e il lavoro, influenzando la vita pubblica e privata di tutti. Un tema particolarmente caro a, che partecipa all’importante kermesse milanese in qualità di sponsor tecnico diil primo progetto al mondo di rappresentazione fotografica del data storytelling, in cui le fotografie diventano dati, strumenti per capire la realtà dietro ai numeri, oltre gli stereotipi e i luoghi comuni. Il mondo è visto come una strada lunghissima, in cui i poveri vivono a sinistra e i ricchi a destra. Tutti gli altri sono da qualche parte lì in mezzo mentre si lavano i denti, giocano, si siedono sul divano, cucinano qualcosa di buono, si spazzolano i capelli, disegnano, guardano fuori dalla finestra. Persone geograficamente lontanissime tra loro, con redditi equiparabili, sono vicini di casa e vivono una quotidianità sorprendentemente simile.In Triennale, e per la prima volta, Dollar Street diventa una casa, un’esperienza visiva e immersiva nella quotidianità e nelle case di chi vive dall'altra parte del pianeta.www.dollarstreet.org è una banca dati online in continua evoluzione dove, raccolti in 260 case in 50 diversi paesi, servono a rendere la realtà comprensibile.Dollar Street è un progetto di. È una piattaforma aperta, in cui chiunque può caricare le fotografie e condividerle, partecipando attivamente allo sviluppo del progetto. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il MUFOCO - Museo di fotografia Contemporanea. La piattaforma apre la sezione italiana per raccontare le nostre case, catalogare oggetti e stili vita: per partecipare è possibile seguire le istruzioni al sitoInaugurazione e visita guidata, venerdì 15 marzo alle ore 18.00. Ingresso libero.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita