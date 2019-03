Lo stadio Camp Nou di Barcellona connesso al 5G

Ericsson è il principale fornitore radio di Telefónica in Spagna, inclusa la città di Barcellona. Attualmente, lo stadio Camp Nou ha un sistema dedicato di copertura 3G e 4G nelle aree VIP basato su Ericsson Micro Radio Units e Radio Dot System.

Ericsson ha avanzato ulteriormente questa soluzione con una rete 5G all’interno dello stadio utilizzando le antenne di tipo MIMO.



Durante il MWC 2019, Telefónica, Ericsson e FC Barcelona hanno trasmesso delle immagini in diretta dal Camp Nou, oltre che le riprese esclusive dell’allenamento della prima squadra allo stadio Ciutat Esportiva Joan Gamper e un tour virtuale dello stadio.



Il 5G non solo trasformerà l'esperienza dell'evento ma anche la visualizzazione degli gli sport su schermo. Telefónica e Movistar Riders hanno presentato al MWC di Barcellona l'evento "Movistar Riders on 5G", la prima mostra in Europa sul 5G e gli esports.

Durante la presentazione, il team di professionisti di Movistar Riders Call of Duty ha utilizzato la console di gioco e un router 5G collegato a Internet tramite la rete mobile 5G di Ericsson. Quattro membri del team hanno giocato a Call of Duty: Black Ops 4, un gioco sparatutto in cui la bassa latenza è fondamentale.



Inoltre, Ericsson e Telefónica stanno collaborando a un secondo progetto nell'ambito dell'iniziativa 5G di Barcellona. In collaborazione con la casa automobilistica spagnola SEAT e diverse altre società hanno lavorato alla realizzazione di un progetto pilota di due veicoli assistiti da rete 5G. Il progetto è incentrato su tecnologie cellulari vehicle-to-everything (C-V2X) e edge, che utilizzano il 5G per connettersi con veicoli, pedoni e infrastrutture cittadine.

