Benoit Hanssen, CTO Wind Tre: 'Con il 5G nuovi servizi per le città del futuro'

"E' chiaro che con il 5G ci sarà un salto di qualità nello sviluppo dei servizi", lo ha detto Benoit Hanssen, CTO di Wind Tre, intervenuto oggi alla tavola '5G la generazione urbana', nell'ambito della Milano Digital Week. "Parliamo di applicazioni in moltissimi campi, continua il manager, che vanno dalle smart cities alla e-mobility, dall'e-health all'agriculture 2.0. Molte di queste applicazioni le stiamo sperimentando nel nostro 5G trial a L'Aquila e a Prato con risultati molto significativi, sia in termini di velocità delle prestazioni che sotto il profilo della qualità dei servizi e delle componenti di rete. Questo progetto, conclude il CTO di Wind Tre, ha un ruolo cruciale per preparare il terreno per i prossimi lanci commerciali sui quali Wind Tre avrà un ruolo da protagonista".

