La voglia di primavera si riflette anche nell’e-commerce

Il comparatore di prezzi idealo , grazie alle numerose intenzioni di acquisto della propria piattaforma internazionale è in grado di fornire una panoramica di quelliin un dato periodo dell'anno e per qualsiasi tipologia di prodotto. In questi giorni, con il ritorno del caldo e l'avvicinarsi della bella stagione, sono tantissimi gli italiani che iniziano a voler trascorrere più tempo fuori casa, complici le temperature miti e un piacevole tepore primaverile. idealo, quindi, ha deciso di esaminare le ricerche dei propri utenti per capire se in questo periodo dell'anno anche gli interessi online delle persone che utilizzano la comparazione prezzi rivelano una particolare voglia di stare all'aria aperta e di praticare sport fuori dalle mura di casa.Al primo posto in assoluto, con ildi interesse rispetto alle altre stagioni, troviamo le Converse Chuck Taylor All Star; seguono prodotti diserbanti per il giardino (), dondoli e cuscini da esterno (rispettivamente), tosaerba (), grill (), piastrelle per terrazze () e giochi da spiaggia (). Quello che non può di certo mancare in questo periodo, per quanti sono allergici a graminacee ed altri pollini, sono gli antistaminici, cercati ildelle volte rispetto al resto dell'anno.Tra i prodotti più utilizzati nelle stagioni di primavera ed estate vi è sicuramente il barbecue, emblema di cene all'aria aperta e di voglia di stare in compagnia: questo, nella primavera 2018, è stato cercato ildelle volte rispetto al resto dell'anno con un vero e proprio picco registrato ad inizio Aprile. Gli uomini quelli decisamente i più interessati (vs donne), per la grande maggioranza delle ricerche () tra i. Il tagliaerba è un altro prodotto che, proprio in questa stagione, viene solitamente tirato fuori dal garage. Questo, nella primavera 2018, è stato cercato ildelle volte rispetto al resto dell'anno, attirando l'interesse in particolar modo degli uomini (vs) anche in questo caso tra i).Le scarpe da corsa nella primavera 2018 hanno avuto undi ricerche rispetto al resto dell'anno (le semplici sneakers invece un). I più interessati decisamente gli uomini (a confronto deldelle ricerche effettuate da donne).Infine, parliamo di unanche per i caschi da moto che, anche in questo caso, hanno attirato più ricerche effettuate da uomini che da donne (vs).Secondo i dati rilevati da idealo, proprio in questa stagione si evidenzia un maggior numero di ricerche da mobile in Italia che quasi sempre, ad eccezione del caso dei portabici, superano di gran lunga quelle desktop. Nel dettaglio, per quanto riguarda le, le ricerche da mobile hanno decisamente doppiato quelle da desktop (vs); per i barbecue si parla di unda mobile contro ildel desktop, mentre per i tagliaerba si tratta di unvs. Anche per le bici elettriche vediamo una grande preponderanza di ricerche da smartphone (vs). Anche in questa stagione, la seraè l'orario di navigazione preferito dagli italiani. Come giorni domenica, lunedì e martedì.Nel caso delle, l'analisi dell'andamento dei prezzi sul portale italiano di idealo evidenzia come un acquisto effettuato ad Agosto possa garantire un risparmio massimo medio delrispetto allo stesso acquisto effettuato nel mese di Dicembre. Per i, invece, il risparmio massimo medio è delse l'acquisto viene effettuato nel mese di Dicembre; a Settembre è stato invece rilevato il prezzo più alto. Per quanto riguarda i, il risparmio è delacquistando l'attrezzo ad Aprile, mese nel quale viene evidenziato il prezzo medio più basso . Infine, molto interessante il caso delleper le quali è possibile avere un risparmio deleffettuando l'acquisto ad Agosto, sconsigliato invece l'acquisto nel mese di Febbraio.