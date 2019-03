ha annunciato i risultati del terzo trimestre fiscale del 2019. I, in calo dell'1% ma in crescita del +3% se considerati in valuta costante, rispetto al terzo trimestre dell'anno scorso. I ricavi dei servizi Cloud e supporto licenze sono stati pari a 6,7 miliardi di dollari, mentre i ricavi delle licenze Cloud e e On-Premise sono stati pari a 1,3 miliardi di dollari. I ricavi totali dei servizi Cloud e del supporto licenze, oltre alla licenze Cloud e On-Premise sono stati pari a 7,9 miliardi di dollari, invariati in USD e in crescita del +3% in valuta costante.e il margine operativo GAAP del +35%. L'utile operativo non-GAAP è salito del +2% a 4,3 miliardi di dollari e il margine operativo non-GAAP del +44%. L'utile netto GAAP è salito a 2,7 miliardi di dollari e l'utile netto non-GAAP è sceso del -8% a 3,2 miliardi di dollari. L'utile per azione GAAP è salito a $0,76 mentre l'utile per azione non GAAP è salito del +8% a $0,87. I ricavi differiti a breve termine sono aumentati del +1% a 8 miliardi di dollari rispetto a un anno fa. Il Cash Flow operativo è stato di 14,8 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi."Sono soddisfatta dei risultati del terzo trimestre non-GAAP: i ricavi sono cresciuti del +3%, l'utile operativo del +5% e l'EPS del +12% in valuta costante", ha dichiarato. “Il nostro margine operativo complessivo è migliorato, arrivando al 44%, dato che il nostro business hardware a margine più basso ha continuato a ridursi mentre il nostro business cloud a margine superiore ha continuato a crescere. Con un tasso di crescita dell'EPS non-GAAP a valuta costante del +16%, porteremo tranquillamente a termine un altro anno di crescita a due cifre dell’utile per azione"., commentando l'andamento del business locale, ha aggiunto: "In Italia Oracle sta progressivamente migliorando la sua affermazione come Cloud Company: questo non solo in ambito di piattaforme e tecnologia, dove modelli innovativi come il Cloud @ Customer ci danno un vantaggio competitivo per i clienti che preferiscono una soluzione Cloud gestita, ma residente – per varie ragioni – sui loro stessi datacenter, e tecnologie come l’Autonomous Database ci posizionano come veri innovatori nella gestione del dato in Cloud più sicura e performante oggi disponibile sul mercato. Anche in ambito SaaS infatti abbiamo avuto grandi soddisfazioni, in particolare nel comparto CX(NdR Customer Experience, che include le soluzioni per Marketing, e-Commerce, Customer Care ecc)che ha oggi al suo attivo vari clienti, presentati agli eventi Oracle internazionali come Open World di Londra in gennaio – Pirelli, PostePay - e locali, come il nostro Modern CX in febbraio, dove abbiamo avuto testimonianze del calibro di Mediaset e Sirti ma anche di start-up di successo nel settore travel come Ernest Airlines. Infine in questo trimestre abbiamo rinnovato l’impegno e il commitment di Oracle Italia verso i nostri Partner: stiamo spingendo su selezione e specializzazione come fattori premianti per customizzare l’offerta e l’implementazione delle nostre soluzioni, aperte, interoperabili e personalizzabili “nell’ultimo miglio” verso il Cliente – un valore aggiunto che solo i Partner possono portare".Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita