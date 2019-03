L’elettronica tra i settori trainanti dell’e-commerce italiano

.



Come ogni anno, idealo – portale internazionale di comparazione prezzi - ha studiato ile lainnescata dall’e-commerce nel contesto italiano. I dati dello studio comprendono le statistiche sulle categorie merceologiche più cercate online, interessanti indicazioni sui differenti profili demografici degli utenti in materia di abitudini d’acquisto digitale e dati relativi alla rivoluzione mobile innescata da un sempre maggiore utilizzo dello smartphoneSecondo un sondaggio condotto a fine 2018 da idealo, uno dei principali fornitori mondiali di soluzioni relative al campionamento e alle ricerche di mercato, elettronica, moda e calzature, le sneakers in particolare, sono le categorie merceologiche più desiderate online dagli Italiani (rispettivamente).A seguire troviamo i videogiochi e i giocattoli () e tutto quanto è necessario per i più piccoli (). Inoltre, grande rilevanza hanno i prodotti per la cura del corpo così come il design e l’arredamento. Sempre in base ai dati rilevati da Bilendi per idealo, ildegli acquirenti digitali italiani effettua in media almeno un acquisto online al mese. Ildei consumatori digitali – i cosiddetti consumatori intensivi – acquistano online almeno una volta alla settimana; seguono i consumatori abituali (, ovvero coloro che acquistano online almeno una volta al mese) e infine vi sono i consumatori sporadici () che praticano shopping online una volta a trimestre o meno.Tale divisione mostra come ilsia: un e-consumer italiano su due acquista online almeno una volta al mese se non di più. Interessante notare anche come ildel campione preso in esame consulti sempre un comparatore di prezzi prima di effettuare un acquisto. Un altrose ne avvale invece spesso. In tutti i paesi in cui è presente idealo (Germania, Austria, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna)Per quanto riguarda l’Italia, il loro peso è pari almentre quello delle donne si attesta sul. Un altro aspetto interessante è quello relativo alle fasce d’età. Nel nostro paese, i consumatori digitalisono quelli predominanti e rappresentano ildel totale, seguiti dai 25 - 34enni () e dai 45 - 54enni (). In Germania, Francia e Austria la quota più alta è invece quella dei. Un consumatore italiano su due utilizza loe per la comparazione prezzi. In particolare, i dati ricavati dalle intenzioni di acquisto registrate sul portale italiano di idealo mostrano che ildegli utenti utilizza, ilpredilige lo smartphone e solo l’il tablet.Chi si connette in mobilità preferisce neldei casi un dispositivomentresi attesta sul. In Germania e Francia la quota del traffico desktop è più alta di quella mobile, una tendenza diametralmente opposta a quanto accade nel nostro paese, ma anche in Spagna, Regno Unito e Austria.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita