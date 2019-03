Apple sostiene programma di alfabetizzazione mediatica in Italia

L’Osservatorio Permanente Giovani-Editori è l’organizzazione indipendente leader in Italia nell’educazione alla cittadinanza, impegnata a offrire progetti di alfabetizzazione mediatica. Per più di 18 anni, la missione dell’Osservatorio è stata quella di aiutare i giovani di oggi a diventare i cittadini di domani, a partecipare più attivamente alla nostra democrazia e a sviluppare le abilità di pensiero che li rendono liberi. L’Osservatorio forma docenti delle scuole superiori, che a loro volta portano i progetti di alfabetizzazione multimediale nelle proprie aule con l’obiettivo di stimolare la curiosità, la sete di conoscenza e il pensiero critico degli studenti. Mentre confrontano varie fonti di notizie di qualità, i ragazzi imparano a distinguere il giornalismo affidabile dalle fake news.

“La nostra missione è quella di aiutare i giovani a sviluppare capacità di pensiero critico mettendo a confronto diverse fonti di informazioni di qualità” ha detto Andrea Ceccherini, fondatore e CEO dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori. “In un’epoca in cui le fake news dilagano, non possiamo lasciare che l’affidabilità delle fonti di notizie sia possibile solo attraverso servizi di verifica dei fatti offerti da terzi. Possiamo esercitare, invece, le nostre menti ed essere fautori del nostro destino. Il nostro obiettivo è aiutare a formare più cittadini, aprendo sempre di più la nostra società a una cultura del dibattito civile e del confronto, che sono alla base di qualsiasi democrazia sana.”



ha annunciato una nuova iniziativa dedicata alle organizzazioni no profit che negli Stati Uniti e in Europa offronoNews Literacy Project (NLP) e Common Sense negli Stati Uniti, e l'riceveranno supporto da Apple nelle attività mirate a insegnare ai giovani le abilità di pensiero critico necessarie nell'attuale era digitale."L'alfabetizzazione mediatica è vitale per promuovere una stampa libera e garantire la democrazia, e siamo orgogliosi di collaborare con organizzazioni che operano in prima linea in questo ambito" ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. "Siamo rimasti impressionati dell'ottimo lavoro che viene svolto dal News Literacy Project, da Common Sense e dall'Osservatorio, permettendo ai giovani di essere cittadini attivi e impegnati."