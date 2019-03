Copyright, Del Giudice (Confindustria Cultura Italia): "Una giornata storica"

Fabio Del Giudice. "ll Parlamento europeo - ha sottolineato Del Giudice – ha approvato definitivamente una riforma equilibrata delle regole per l'utilizzo dei contenuti culturali in rete mettendo fine alla legge della giungla che ha governato internet dalla sua nascita e riequilibrando i diritti tra chi crea cultura e chi la diffonde per fini economici".

"Una giornata storica, per la cultura e per l'Europa": è questo il saluto dell'industria culturale italiana all'approvazione della direttiva europea sul Copyright nelle parole del direttore di Confindustria Cultura Italia (CCI),. "ll Parlamento europeo - ha sottolineato Del Giudice – ha approvato definitivamente una riforma equilibrata delle regole per l'utilizzo dei contenuti culturali in rete mettendo fine alla legge della giungla che ha governato internet dalla sua nascita e riequilibrando i diritti tra chi crea cultura e chi la diffonde per fini economici".

"Contrariamente a quanto enunciato nei proclami di alcuni – ha proseguito - la nuova normativa garantisce la massima libertà di espressione on line, aggiungendo anzi tutela giuridica ad alcune forme di utilizzo delle opere dell'ingegno. Allo stesso tempo rende più efficace il contrasto alle utilizzazioni improprie di tali opere e consente a chi produce cultura di riappropriarsi di parte del valore economico del proprio lavoro fino ad oggi sottrattogli dalle grandi piattaforme".



"Un grazie sentito a tutti i parlamentari europei che hanno saputo resistere alle incredibili pressioni esercitate nei loro confronti in questi anni da chi ha utilizzato ogni mezzo per cambiare il corso di questa battaglia di civiltà e per i diritti di chi crea cultura– ha concluso - Grazie ai parlamentari che hanno votato SI, l'Europa ha dimostrato di poter essere ancora 'guida' nel nuovo mondo globalizzato".

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita