Italia: cosa è successo nel 2018:

Ransomware – Nel 2018 l'Italia è stato il Paese più colpito in Europa, con il 12,92% dei ransomware di tutto il continente e tra i 10 più colpiti al mondo. Questa la top ten globale: Stati Uniti, Brasile, India, Vietnam, Messico, Turchia, Indonesia, Cina, Bangladesh e Italia

Malware – Il numero totale di malware intercettati in Italia nel 2018 è di 26.353.635. L'Italia occupa la posizione numero 12 in questa categoria, a livello mondiale

Visite a siti maligni - Le visite a siti maligni sono state 10.182.915, l'Italia occupa la posizione numero 18 a livello mondiale. I siti maligni ospitati in Italia e bloccati sono stati 1.485.794

Le minacce arrivate via mail sono state 611.651.947. L'Italia occupa la posizione numero 12 in questa categoria, a livello mondiale

Online Banking – i malware di online banking intercettati sono stati 4.295. L'Italia occupa la posizione numero 18 nel mondo

App maligne – Il numero di app maligne scaricate nel 2018 è di 25.128

Exploit Kit – Gli attacchi Exploit Kit sono stati 2.656. L'Italia occupa la posizione numero 10 al mondo

I ransomware continuano a colpire l'Italia, che nel 2018 risulta il primo Paese in Europa e il decimo Paese nel mondo più interessato da questo fenomeno. Il dato emerge da " Catturati nella rete: Districare la matassa di minacce vecchie e nuove ", il report disulle minacce informatiche che hanno colpito l'anno passato.Se il trend ransomware si conferma nel nostro Paese, a livello globale si assiste a una diminuzione del 91% rispetto al 2017. La scena cybercriminale sta cambiando, sia nell'approccio che nelle tattiche. Questo è dimostrato dae dalla crescita del 269% degli URL di phishing.Nel 2018 sono aumentate anche le vulnerabilità, con la Zero Day Initiative (ZDI) Trend Micro che ne ha scoperte più di ogni altro anno, incluso un aumento del 224% dei bug in ambito Industrial Control System. In questo ambito, i cybercriminali spesso sfruttano vulnerabilità per le quali sono già state rilasciate delle patch, ma che le aziende non hanno ancora implementato.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita