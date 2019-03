MakeWrite: una nuova app per le persone colpite da afasia

La

ha appena lanciato

,

un

'

app

licazione

concepita

da

e

per

quelle

persone

che -

colpite da

ictus

-

soffrono di

disturbi del linguaggio

.

Questa nuova

app

consente agli utenti di produrre contenuti di

scrittura creativa

che possono poi condividere attraverso i

social media

.



I ricercatori della City University of London

hanno concepito

,

,

l

'

applicazione MakeWrite che li aiuta a esprimersi attraverso

varie forme di

scrittura creativa,

poesia

compresa. Gli utenti possono

, in seguito,

condividere

le proprie creazioni

attraverso i propri account social, per esempio tramite

.



L

'

app è disponibile e

scaricabile gratuitamente

dall

'

Apple Store.



L

'

afasia

che altera la

capacità di comprensione e/o d

'

espressione

delle parole, il più delle volte in seguito a un

infarto cerebrale o ictus

.

P

er

esempio un

problema spesso riscontrato

nei

pazienti affetti da afasia è l

'

avere

difficoltà nel trovare le parole giuste per comunicare

.



L

'

app

MakeWrite

è stata sviluppata dai ricercatori di City

University

a partire da

EVA Park

, mondo virtuale multiutente che dà alle persone con afasia

il linguaggio e di

stabilire connessioni sociali

.



Il principio dell

'

app prende ispirazione dal concetto di

"

, un modo originale di fare poesia che consiste nel

cancellare con un pennarello nero le parole

"

di troppo

"

contenute in un testo letterario o in un articolo di giornale per lasciare

visibili quindi leggibili esclusivamente

quelle

più interessanti poeticamente.

Utilizzando lo stesso principio

, gli utenti

possono scegliere un testo, modificarlo o cancellarne una parte, organizzare

le parole rimanenti in un ordine nuovo e, in seguito, condividere la nuova versione del testo con i propri amici o via social.

Per questo motivo,

MakeWrite può essere utilizzato da tutti gli amant

i delle parole e del linguaggio

.

