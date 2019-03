Inps: attenzione a truffe online

L'inps ha reso noto che si sono verificati nuovi tentativi fraudolenti di richiesta diattraverso invio di email di phishing o telefonate.In particolaresegnala che alcuni utenti hanno ricevuto un’contenente l’invito ad aggiornare le proprie coordinate bancarie affinché l’Istituto potesse procedere con l’accredito di un fantomatico bonifico. Per effettuare tale procedura viene fornito un link di un sito internet nel quale inserire i propri dati.Un’altra modalità di truffa è unanel corso della quale un finto operatore telefonico INPS ha chiede di essere messo a conoscenza di dati relativi alla propria posizione nell’ambito di soggetti di diritto privato, come società o associazioni.L’ricorda a tutti i cittadini che in nessun caso acquisisce, telefonicamente o via email ordinaria, le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a qualsivoglia informazione finanziaria.INPS invita i propri utenti ache arrivi per email non certificata, per telefono o tramite il porta a porta.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita