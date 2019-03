Piazza Wifi Italia: 2.035 i Comuni che finora hanno aderito al progetto

A un mese dal lancio di, il progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono beni Comuni italiani che hanno finora aderito e di questi sono 581 le convenzioni già firmate con Infratel che avviano la procedura per l'installazione dei punti Wifi.L'obiettivo è quello di permettere ai cittadini di connettersi,, a una rete Wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.I Comuni che non hanno ancora aderito potranno inviare la loro richiesta di punti Wifi direttamente online, registrandosi sulla piattaforma web accessibile dal sitoIl progetto ha a disposizione 45 milioni di euro di nuovi finanziamenti, rispetto alla dotazione iniziale di 8 milioni, che permetteranno di realizzare nuove aree wifi gratuite in tutti i Comuni italiani, con priorità per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita