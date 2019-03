Huawei: fatturato complessivo in crescita del 19,5%

Huawei ha presentato oggi i risultati finanziari relativi al 2018, registrando una forte crescita del business. Il fatturato complessivo ha raggiunto 105,2 miliardi di dollari, in crescita del 19,5% rispetto all'anno precedente. L'utile netto si è attestato a 8,7 miliardi di dollari, registrando una crescita del 25,1% rispetto al 2017.



Nel 2018 Huawei ha investito 14,8 miliardi di dollari (14,1% del fatturato) in Ricerca & Sviluppo, classificandosi quinta a livello globale nel 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Negli ultimi dieci anni, la spesa totale in ricerca e sviluppo di Huawei ha superato i 70 miliardi di dollari. Secondo i dati ufficiali pubblicati dalla World Intellectual Property Organization (WIPO), nel 2018 Huawei ha depositato 5.405 domande di brevetto presso questa organizzazione, classificandosi al primo posto tra tutte le aziende del mondo.

In ambito Carrier, Huawei ha lanciato le sue ultime soluzioni 5G e SoftCOM AI, semplificandone l'uso e la manutenzione. Lo scorso anno ha registrato anche una continua innovazione in ambiti quali la banda larga domestica premium e l'Internet of Things (IoT), settori in cui Huawei ha aiutato gli operatori a cogliere nuove opportunità di crescita. Nel 2018 il fatturato del Carrier Business Group di Huawei ha generato un fatturato di 42,9 miliardi di dollari.

In ambito Enterprise, Huawei ha continuato a fornire soluzioni Cloud, Big Data, IoT e Intelligenza Artificiale (AI), oltre a una gamma di prodotti per data center, all-flash storage e WiFi. Integrando queste tecnologie nella sua piattaforma digitale, Huawei ha contribuito a rendere le città più intelligenti e sicure guidando la trasformazione digitale dei suoi clienti in settori verticali quali quello finanziario, dell'energia e dei trasporti. Ad oggi, 211 delle aziende Fortune Global 500 hanno selezionato Huawei come partner per la loro trasformazione digitale. Nel 2018 il fatturato dell'Enterprise Business Group di Huawei ha generato un fatturato di 10,9 miliardi di dollari, in crescita del 23,8% rispetto all'anno precedente.

In ambito Cloud, Huawei ha lanciato 160 servizi Cloud e 140 soluzioni e collaborato con i suoi partner per servire i propri clienti in 23 Paesi. Huawei può contare oggi su oltre 6.000 partner in questo settore e sta attivamente esplorando l'uso dei suoi servizi AI in più di 200 progetti in 10 tra i principali settori industriali.

In ambito Consumer, Huawei ha ulteriormente incrementato la sua quota nel mercato smartphone globale e migliorato il posizionamento dei dispositivi di fascia alta. Nel 2018 il fatturato del Consumer Business Group di Huawei ha raggiunto i 50,9 miliardi di dollari, registrando una crescita del 45,1% rispetto al 2017.



