Netflix in arrivo tre nuove serie originali italiane

continua ad investire nel mercato italiano, annunciando tre nuove serie originali che offriranno ai consumatori di tutto il mondo una scelta diversificata di contenuti italiani.Le tre nuove serie sono:, una ambiziosa serie di genere con elementi soprannaturali; l'adattamento diin una serie young adult ambientata sulla Costa Adriatica; e l'acquisizione dei diritti del romanzo candidato al Premio Stregadi Marco Missiroli, che diventerà una serie drammatica."L'Italia è culla di grandi narratori e talenti straordinari, e il nostro obiettivo è quello di trovare quelle voci uniche e locali che possano appassionare il nostro pubblico mondiale. Questa nuova serie di progetti, diversi l'uno dall'altro e girati in tutta Italia, testimonia il nostro profondo impegno nei confronti della comunita' creativa italiana e della visione creativa dei partner con cui collaboriamo"ha spiegato Kelly Luegenbiehl, Vice President, Original Series per Europa ed Africa di Netflix.Oltre a queste nuove produzioni,con Riccardo Scamarcio (BIBI film con RaiCinema), trestand-up comedyoriginali con Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo e Saverio Raimondo (Dazzle e Aguilar) ed è attualmente in produzione con la seconda stagione diBaby(Fabula pictures), la prima diLuna Nera(Fandango) e sta sviluppando l'adattamento diWinx Clubin una serie tv live action.