Cambio di brand per Toshiba Client Solutions: diventa Dynabook Europe

Toshiba Client Solutions Europe (TCSE) ha annunciato ilcon effetto immediato: ora sarà conosciuta comeIl 1 ottobre 2018 Toshiba Client Solutions (TCS), è entrata a far parte die ha cambiato il proprio nome in Dynabook dal 1 gennaio 2019. Lo storico brand 'dynabook' ha una forte tradizione in Giappone."Il brand dynabook racchiude in sè la nostra lunga esperienza di oltre 30 anni di innovazione nel mobile computing, testimoniando il nostro costante investimento e la nostra crescita", ha dichiarato, President of Dynabook Europe. "Il nostro marchio va oltre il nome o il logo. E' l'incarnazione della nostra cultura e dei nostri valori, che rimangono coerenti e forti anche in Dynabook Europe, grazie alle nostre persone altamente qualificate e competenti, ai nostri prodotti pluri-premiati, alla nostra passione per qualità, sicurezza e innovazione così come alla fiducia e alle partnership di lunga data. Aspettiamo con impazienza un futuro in cui valorizzare ulteriormente i nostri partner e clienti, crescere e aumentare il nostro successo in Europa".A ottobre 2018 Sharp Corporation ha ottenuto l'80,1% di Toshiba Client Solutions e, Executive Vice President of Sharp, è diventato il suo nuovo Representative Director e Chairman. Damian Jaume, President of Dynabook Europe GmbH continuerà a guidare il business in EMEA.Dynabook Europe presenterà, tra cui un vasto portfolio mobile computing e numerose soluzioni di mobile edge computing.