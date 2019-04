Ricerca: temiamo di perdere i dati salvati sui nostri dispositivi, ma non li proteggiamo

Che cosa accadrebbe se tutto ad un tratto il tuo computer smettesse di funzionare? E se il tuo smartphone venisse rubato? Che fine farebbero tutti i tuoi dati? Queste domande preoccupano tutti noi ma, nonostante si sia persino da poco celebrato il, giornata istituita proprio per ricordare che la protezione dei dati è essenziale, buona parte degli italiani continua a essere poco attento in materia.E’ quanto emerge dall’analisi diche ha condotto un sondaggio per capire come ci comportiamo in fatto di back up e cosa significherebbe per noi la perdita di dati. Nonostante studi statistici dimostrino che ogni minuto 113 telefoni cellulari vengono persi o rubati, per un totale di oltre 162,000 unità al giorno, e l’degli intervistati dichiari dialmeno una volta nella vita, ildei rispondenti allo studio condotto da Kingston afferma di effettuare il backup dei propri dispositivi, mentre un disattentonon sa nemmeno di che cosa si stia parlando. Per fortuna, si salva un giudiziosoche dichiara di eseguire il backup almeno una volta al mese.Percentuali curiose se consideriamo che ildei rispondenti è unanime nell’affermare che all’interno dei propri: ricordi, agenda, contatti, password, dati sensibili, ecc.. E che solo ildichiara di aver salvatoUn irrilevantesostiene disalvate sui dispositivi che utilizzano quotidianamente.Non solo, ildichiara che perdere i dati contenuti nei dispositivi mobili sarebbe “la, mentre ilriconosce nel misfatto un problema, ma comunque risolvibile, dopo il disagio iniziale. C’è poi anche unche se si dovesse svegliare la mattina e scoprire che i propri device sono completamente vuoti,Ma quali sono i dati che dispiacerebbe maggiormente perdere?si posizionano al primo posto (), seguiti daai vari siti e account (),della rubrica ().A questo punto la domanda sorge spontanea: cosa ci frena allora dall’effettuare le dovute operazioni di salvataggio dei dati? Dall’indagine emerge che c’è ancora poca confidenza con le operazioni di backup: ilsi affida al proprio, ilprova a portare a termine l’operazione, ma, e ilnon saprebbe nemmeno da dove iniziare. Solo ileseguirebbe unNon solo, dal sondaggio emerge che episodi in realtà frequenti come attacchi hacker, smarrimento e manomissione di dispositivi, vengono percepiti come poco probabili. Le cause di perdite dati più verosimili vengono invece attribuite a fattori quali furto e malfunzionamento dell’hardware.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita