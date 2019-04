Kaspersky Lab: le versioni pirata di serie TV utilizzate per la diffusione di malware

Le serie TV sono oggi una delle forme di entertainment più amate e diffuse: a causa dell’aumento dell’, però, molte produzioni famose subiscono spesso delle violazioni del copyright. In molti paesi, programmi di questo tipo possono oggi essere visti attraverso canali illegali, come “torrent tracker” e piattaforme di streaming non legittime. A differenza di quanto avviene con le risorse legali, i “torrent tracker” e i file correlati potrebbero inviare a un utente file che sembrano episodi di una serie TV, ma che in realtà sonocon nomi simili.Osservando con quanta facilità è possibile sostituire show televisivi scaricati da risorse illegittime con versioni contenenti dei malware, i ricercatori dihanno analizzato in modo più approfondito questi file compromessi nel periodo 2017-2018.Secondo questa analisi,. Considerando il totale dei contenuti piratati infettati, quelli de “Il Trono di Spade” nel 2018 rappresentavano il, con un numero di utenti attaccati pari a; nella classifica stilata dall’azienda seguono gli episodi di “” (conutenti colpiti), e “” (con un numero pari a).Si tratta di dati significativi soprattutto se si considera che nel 2018 non sono stati rilasciati episodi nuovi di “Game of Thrones”; per quanto riguarda le altre serie in classifica, invece, sono state fatte campagne promozionali di alto profilo in entrambi i casi.Ogni casistica presa in esame mostra come i distributori di malware abbiano scelto di concentrarsi per lo più sule sull'di ogni stagione, con l’episodio pilota rivelatosi come il più utilizzato da questo punto di vista: per quanto riguarda “Il Trono di Spade”, ad esempio, è accaduto con “L’inverno sta arrivando”, primo episodio della season 1.Queste conclusioni sono riportate in un nuovo studio di Kaspersky Lab, intitolato ironicamente ““È ormai chiaro come i cybercriminali impegnati nella distribuzione di malware sfruttino le serie TV più ricercate sui siti web pirata: di solito si tratta di show televisivi drammatici o d’azione che hanno ricevuto ampia promozione pubblicitaria. Gli episodi che attraggono il maggior numero di telespettatori, di solito il primo e l’ultimo di una stagione, sono probabilmente quelli più a rischio “spoofing” malevolo. I cybercriminali tendono a sfruttare la dedizione e l’impazienza del pubblico, promettendo contenuti nuovissimi da scaricare che, in realtà, sono delle minacce informatiche. Ricordiamo che la stagione finale di “Game of Thrones” verrà trasmessa questo mese: vorremmo, quindi, mettere in guardia gli utenti: un’impennata nella quantità di malware che sembrano essere nuovi episodi della serie TV è altamente probabile”, ha dichiaratoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita