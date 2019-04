Symantec: due terzi dei siti di hotel non sono conformi alla GDPR

: gli hacker e i gruppi di attacco mirato sono sempre più interessati ai movimenti di importanti professionisti e di impiegati governativi, come abbiamo avuto modo di apprendere dalla recente minaccia di gruppi APT come Whitefly . Con l’accesso a questi dati, gli hacker si assicurano la possibilità di impossessarsi di importanti informazioni che potrebbero permettergli di prendere di mira un obiettivo, sapere quanto tempo trascorre in un determinato luogo e perfino ottenere la sua posizione- il che ha forti e preoccupanti implicazioni per gli individui di alto profilo.