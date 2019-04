BMW: accordo con DXC Technology per accelerare lo sviluppo di veicoli senza conducente

ha firmato conun accordo di supporto allo sviluppo di veicoli autonomi attraverso la piattaformaDXC fornisce servizi che aiutano a realizzare e semplificare l'analitica dei dati e la formazione algoritmica per ridurre i tempi e i costi dello sviluppo di veicoli autonomi. La piattaforma BMW Group High Performance D3 supporta, raccogliendo enormi quantità di dati da viaggi su strada forniti dalla flotta globale BMW utilizzata per le prove. Attraverso la soluzione digitale di DXC, i team di ricerca e sviluppo di produzione di BMW saranno in grado di raccogliere, conservare e gestire dati di sensori di veicoli in secondi piuttosto che in giorni o settimane, accorciando così la durata dei cicli di sviluppo della guida autonoma.DXC è focalizzata sull'attivazione della ricerca e dello sviluppo della guida autonoma attraverso l'accelerazione dei cicli ingegneristici e relativi ai test. Un esempio di questa capacità è il, che velocizza il processo di sviluppo della guida autonoma – dalla raccolta l'archiviazione e l'analisi dei dati fino alla diffusione di una conoscenza evoluta.Basato su un ecosistema open-source, DXC Robotic Drive è disponibile on-premise o in un ambiente cloud o ibrido e consente di spostare facilmente i carichi di lavoro. Questo apre la strada a un'agile cooperazione tra gli ingegneri, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica. L'utilizzo di, l'elaborazione e il training si riferisce ai requisiti hardware e software, e riduce costi e complessità. I dati possono essere raccolti globalmente ma monitorati centralmente, massimizzandone l'efficienza e riducendo i costi.La piattaforma DXC Robotic Drive e il set di strumentie offerte e applicazioni sulla sicurezza. DXC offe un network globale di Centri Automotive di eccellenza nei quali i partner DXC e i clienti collaborano, realizzano e consegnano innovazioni industriali o per l'industria.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita