La rete domestica sempre in tasca con la nuova MyFRITZ!App per IOS

Interfaccia utente rinnovata e ancor più intuitiva

Accesso sicuro al FRITZ!Box ovunque e in qualsiasi momento

Notifiche in tempo reale sullo status e sugli eventi della rete domestica

Accesso all'elenco chiamate e alla segreteria telefonica del FRITZ!Box

Controllo dei dispositivi Smart Home sempre a portata di mano

Da oggi gli utentipossono scaricare la nuova versione diL'app è stata completamente ridisegnata e offre un'esperienza d'uso rinnovata e ancor più intuitiva: è possibile ascoltare i messaggi della segreteria telefonica, controllare i dispositivi Smart Home oin modo semplice, ovunque e in qualsiasi momento.Inoltre, l'app è in grado di fornire notifiche in tempo reale dellePer configurare l'app gli utenti devono essere collegati via wireless con un FRITZ!Box.MyFRITZ!App è disponibile per il download sull' App Store di Apple.