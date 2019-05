Il 60% delle madri italiane utilizza i social e la rete per cercare aiuto

Geneticamente create per essere multitasking, incredibile ma vero, anche le mamme a volte hanno bisogno di supporto. La mamma è da sempre considerata l’unica sempre pronta ad aiutare tutti e vista da tutti, adulti e bambini, come una fonte inesauribile di soluzioni.A chi si rivolgono le mamme per trovare soluzioni e aiuto? Le mamme moderne trovano spesso un valido strumento di conforto e confronto in internet e nei gruppi social su cui parlare con altre mamme.Unaapprofondisce il tema, svelandoDai risultati emerge che. E che tipo di aiuto cercano? Ildelle utenti che hanno partecipato al sondaggio dichiara di utilizzare internet per: dal parco acquatico alla gita in barca, dall’escursione in montagna alla visita al castello.Al secondo posto, con ildelle preferenze, troviamo chi afferma di trovare in internet unper curiosare in Instagram le stories degli altri o liberarsi dai propri problemi… per leggere quelli altrui! Segue al terzo posto, con ildei voti, la ricerca di. Appena fuori dal podio, con il, coloro che cercano in rete unSeguono a distanza la consulenza su prodotti/giochi educativi (12%) e la ricerca di conforto dalle altre mamme per aiutarsi a vicenda ad affrontare le stesse difficoltà (10%). Ultime posizioni occupate dai consigli medici (7%) e dal confronto sulle tecniche di sopravvivenza (2%).Ma al di là dei figli,. Alcuni esempi?, perché trova offerte e pacchetti di viaggio su misura per la famiglia, senza perdere tempo con le agenzie di viaggio. Ilinvece risparmia tempo comprando i: niente corse dell’ultimo minuto in giro per la città. Subito dietro, con ildi preferenze, lo: addio fila ai camerini, sconforto per la taglia mancante e commesse invadenti! Fuori dal podio, ma di fondamentale importanza, la: i social hanno aumentato a dismisura le fonti del tanto amato pettegolezzo tra donne.Ultimo posto, ma con una buona percentuale di voti, la: il tempo di un click ed il carrello è pieno in un attimo! Oltre che da internet, da chi si sentono supportate le madri italiane?Ildichiara di sentirsi aiutata dal, che si dimostra sempre in grado di garantire la massima collaborazione nella gestione della casa e dei figli, seguito dalche ammette di essere sostenuta dai, che nonostante le frequenti discussioni ogni tanto usano il cervello e si dimostrano maturi. In terza posizione l’aiuto dei, che hanno vissuto la stessa situazione e perciò sanno sempre come comportarsi. In ultima posizione, ma di fondamentale importanza, il supporto dalleperché alla fine dei conti si trovano tutte sulla stessa barca.Rispetto al tipo di aiuto, le mamme intervistate hanno costruito questa classifica: il 36% vorrebbe essere maggiormente supportata. Al secondo posto un aiuto psicologico ed emotivo (26%), mentre al terzo posto un aiuto sulle incombenze quotidiane in modo da avere più tempo da passare con i figli e fare esperienze insieme (25%).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita