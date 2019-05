Samsung rinnova il centro di ricerca SAIT AI Lab di Montreal

ha annuncia l’ampliamento delSamsung Advanced Institute of Technology (SAIT) artificial intelligence (AIA) Lab Montrealin Canada. Ciò aiuterà Samsung a rafforzare la propria posizione competitiva nell’ambito della ricerca nel settore delle intelligenze artificiali (AI) per i semiconduttori.Il SAIT AI Lab di Samsung si sviluppa all’interno delMila– Montreal Institute for Learning Algorithms. Fondato dal Professor Yoshua Bengio dell’Università del Montreal, il Mila è il più grande centro di ricerca. L’espansione del SAIT nell’area permetterà a Samsung di lavorare fianco a fianco delle community di ricercatori del Mila, con il fine di rafforzare le proprie attività di ricerca. Oltre alla continua collaborazione con Yoshua Bengio, uno dei più famosi esperti di deep learning a livello mondiale, l’AI Lab di Samsung ha anche reclutato alcuni tra i maggiori esponenti del campo, tra i quali Simon Lacoste-Julien, Professore all’Università del Montreal.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita