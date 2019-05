LG: primo trimestre tra alti e bassi

ha annunciato di aver registrato vendite consolidate per 14,92 trilioni di KRW (13,27 miliardi di USD) e un utile operativo di 900,6 miliardi di KRW (801,25 milioni di USD) nel primo trimestre del 2019. "Nonostante i ricavi complessivi del primo trimestre e il risultato operativo siano diminuiti nel 2019 rispetto al 2018, la home appliance companyL’utile operativo è aumentato dell’1,09 % rispetto al quarto trimestre del 2018, riflettendo il miglioramento dei costi nelle principali business unit".Ecco nel dettaglio i risultati del gruppo riportati in una nota stampa:ha generato un fatturato nel primo trimestre di 5,47 trilioni di KRW (4,86 miliardi di USD) e un utile operativo di 727,6 miliardi di KRW (647,3 milioni di USD), il più alto reddito trimestrale e reddito operativo della business unit nella storia di LG. Le vendite sono state particolarmente forti in Europa e in Asia, contribuendo a una crescita dell’11% anno su anno e ad una crescita del 26% trimestre su trimestre grazie a consistenti vendite di prodotti premium e di categorie in forte crescita, in particolare sul mercato nazionale coreano. L’aumento dell’utile operativo di oltre il 30% rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno scorso può anche essere attribuito alla crescente popolarità di prodotti come, nonché agli efficaci sforzi nella riduzione dei costi.ha registrato un fatturato nel primo trimestre di 4,02 trilioni di KRW (3,58 miliardi di USD) e un utile operativo di 346,5 miliardi di KRW (308,27 milioni di USD), con un calo del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a causa della debolezza stagionale della domanda e della mancanza di eventi sportivi con rilevanza globale. Il risultato operativo è aumentato in modo significativo rispetto al trimestre precedente, grazie a maggiori efficienze di marketing e al miglioramento della struttura dei costi. È previsto che il lancio dei nuovi prodotti premium 2019 tra cui TV OLED, TV NanoCell e TV Ultra HD a grande schermo genererà maggiori opportunità di vendita nel secondo trimestre.ha registrato un fatturato per il primo trimestre di 1,51 trilioni di KRW (1,34 miliardi di dollari) e ha ridotto le perdite operative trimestrali a 203,5 miliardi di KRW (181,05 milioni di dollari) mentre LG continua a ricostruire il business degli smartphone. I risultati operativi sono migliorati rispetto al trimestre precedente grazie ad una struttura aziendale più solida. In prospettiva, il lancio degli smartphone LG V50ThinQ 5G dovrebbe generare uno slancio positivo nel secondo trimestre, mentre il trasferimento del centro di produzione di smartphone di LG da Pyeongtaek (Corea) a Haiphong (Vietnam) contribuirà a migliorare la redditività e la competitività globale di LG nella seconda metà dell’anno.ha registrato un fatturato nel primo trimestre di 1,35 trilioni di KRW (1,20 miliardi di dollari), un aumento del 61% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’aumento delle vendite di ZKW ha contribuito a migliorare i risultati operativi nonostante i crescenti prezzi delle materie prime e i costi iniziali di produzione associati ai nuovi progetti. Le tendenze nel mercato automobilistico globale associate ai bassi prezzi del carburante e all’aumento delle vendite di veicoli di lusso e SUV creeranno maggiori opportunità per il business dei componenti automobilistici di LG.ha registrato vendite per il primo trimestre di 626,6 miliardi di KRW (556,58 milioni di USD), il 5% in più rispetto al trimestre precedente e il 3% in meno rispetto al primo trimestre del 2018. L’utile operativo di 55,5 miliardi di KRW (49,38 milioni di USD) è stato superiore del 272% rispetto al trimestre precedente ma del 3% inferiore anno su anno a causa dell’impatto delle tariffe statunitensi sulle importazioni di moduli solari e della continua significativa diminuzione dei prezzi nei principali mercati. I piani del business information display puntano a migliorare la redditività espandendo le vendite di display premium e prodotti LED".Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita