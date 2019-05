Kaspersky Lab una persona su due nasconde al proprio capo l’attività sui social

Dato che il 90% dei lavoratori (in Italia oltre il 97%) si collega a internet più volte al giorno, è difficile mantenere separate vita privata e professionale nel corso di una giornata lavorativa (e oltre). Ilrilasciato di recente darivela che un utente su due (il 59% a livello globale e il 57,5% in Italia) decide di nascondere la propria attività sui social media ai propri capi. Questo atteggiamento di riservatezza sul lavoro si estende anche ai colleghi: il 52% delle persone in generale, e addirittura il 61% degli intervistati in Italia, preferisce non rivelare le proprie attività online nemmeno a loro.Nel corso della propria vita, un dipendente trascorre in media. Non tutto questo tempo però è utilizzato per mansioni prettamente lavorative o per ottenere una promozione:. Non sorprende quindi che quasi un terzo dei lavoratori coinvolti dalla ricerca di Kaspersky Lab sulla privacy digitale (29%) non voglia che il proprio datore di lavoro sia a conoscenza dei siti web che visita. Se si considera il campione italiano coinvolto nel sondaggio, questo dato sale al 37%. Cosa ancora più interessante, una persona su due (52%) non vuole che nemmeno i propri colleghi conoscano le sue attività online.la percentuale arriva al 61%. In generale, questo significa che far sapere ai colleghi che si è perso del tempo nel corso del proprio orario lavorativo viene percepito come una minaccia addirittura maggiore per le proprie prospettive future, o forse che le relazioni con i colleghi, essendo più informali, sono a volte ben più preziose.Al contrario, per molti,e quindi più adatta alla condivisione con i colleghi, ma non con il proprio capo. Ciò avviene probabilmente perché i lavoratori temono di ledere l'immagine pubblica dell'azienda, o che quest'ultima, in caso di rilevamento della produttività dello staff, possa monitorare i social network dei dipendenti e utilizzare i dati trovati al loro interno per valutare eventuali avanzamenti di carriera. Politiche di questo tipo hanno indotto una persona su due (il 59% a livello globale, il 57,5% per il campione italiano) a non voler rivelare la propria attività sui social media al proprio capo e addirittura il 54% a non condividere le proprie informazioni con i colleghi; per gli italiani il dato è molto simile (55%).Un ulteriore 34%. Il lavoratore italiano medio è ancora più attento a questo aspetto: il dato raggiunge il 43%! Inoltre, il 5% del campione consultato a livello globale (3,4% per quello italiano) ha affermato che la propria carriera è stata irrevocabilmente danneggiata dopo che le sue informazioni personali sono trapelate. Per questo motivo le persone si preoccupano di costruire una reputazione interna all'azienda che sia positiva e di non danneggiare le relazioni esistenti nel luogo di lavoro."Dato che al giorno d'oggi essere online è una parte fondamentale della nostra vita, è difficile fissare un limite tra vita digitale al lavoro e a casa. Ciò non è né un bene, né un male. Bisogna semplicemente ricordare che, in quanto lavoratori, si deve stare sempre più attenti a ciò che si pubblica sui canali social e a quali siti web si usano al lavoro. Un'azione sbagliata su Internet può avere un impatto irreversibile e a lungo termine anche su un eventuale avanzamento di carriera", ha commentatoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita