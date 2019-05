Eolo porta la fibra a Varese e Busto Arsizio

EOLO ha annunciato l'arrivo di una nuova offerta in fibra ottica fin dentro casa nelle città di Varese e Busto Arsizio. I due centri avranno così finalmente a disposizione, grazie all'azienda bustocca, la tecnologia fino a 1 Giga di velocità FTTH (Fiber To The Home).

EOLO inoltre attiverà in maniera gratuita il servizio in fibra in due strutture pubbliche (tra scuole, biblioteche ecc..) di Busto Arsizio e di Varese che verranno scelte con i rispettivi sindaci. Grazie alla fibra ottica FTTH sarà possibile collegare i cittadini ad una connettività fino ad 1 Giga e raggiungere anche il cuore dei territori dove a volte a causa di impedimenti urbanistici come i palazzi, non è possibile arrivare con il wireless.

I cittadini di Busto Arsizio e Varese avranno a disposizione l'offerta EOLO Super in versione wireless o in fibra ottica in funzione del loro indirizzo di abitazione.



