Bitdefender identifica una nuova vulnerabilità simile a Meltdown che colpisce Intel

Una vulnerabilità che colpisceè stata scoperta dai ricercatori Bitdefender. Chiamata, la nuova vulnerabilità è in grado di superare le protezioni architetturali del processore e permette alle applicazioni in modalità utente senza privilegi di accesso di sottrarre le informazioni di memoria in modalità kernel elaborate sul computer colpito.La nuova vulnerabilità scoperta da Bitdefender può essere utilizzata dagli hackerche le protezioni a livello hardware considerano off-limits. Questa falla può essere sfruttata con attacchi altamente mirati che normalmente richiederebbero privilegi a livello di sistema o un profondo sovvertimento del sistema operativo. Inoltre, ha un impatto estremamente forte sui fornitori di servizi cloud e sugli ambienti multi-tenant, in quanto un vicino potenzialmente malintenzionato può sfruttare questa falla per leggere i dati appartenenti ad altri utenti. Il codice proof of concept condiviso privatamente con il vendor è stato testato con successo sulle micro architetturePoiché questa vulnerabilità ruota attorno ad una falla progettuale dell'hardware,. Attualmente, Bitdefender e i partner del settore stanno lavorando a una misura correttiva implementata a livello di hypervisor tramite tecnologie di sicurezza comeGli attacchi side-channel di esecuzione speculativa hanno fatto notizia con l'identificazione diall'inizio del 2018. Da allora, varianti di questo tipo di attacchi sono stati occasionalmente scoperti e in parte mitigati attraverso patch di microcodice e per il sistema operativo. Tuttavia, poiché si tratta di una falla che deriva da un problema di progettazione hardware, è impossibile trovare una misura correttiva generale che risolva del tutto questa vulnerabilità.