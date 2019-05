Amazon Counter: il nuovo servizio di ritiro disponibile in migliaia di punti vendita

Amazon ha annunciato la disponibilità di Counter, una nuova rete di punti di ritiro che permetterà ai clienti di ricevere i propri ordini presso nuovi punti vendita fisici.

La rete Counter è già attiva e sarà progressivamente estesa a tutti i punti vendita partner nel corso del 2019, come i punti vendita Giunti, Fermopoint e SisalPay in Italia.

Dopo aver completato l’ordine su Amazon.it i clienti possono procedere al pagamento, selezionando il punto di ritiro Counter più comodo in base alle loro esigenze. Non appena l’ordine sarà consegnato presso il punto di ritiro selezionato, i clienti riceveranno una mail di notifica con un codice a barre univoco oltre all’indirizzo e agli orari di apertura del punto vendita. Da quel momento, avranno quattordici giorni di tempo per ritirare l’ordine. Una volta giunti in negozio, i clienti mostreranno il codice a barre ricevuto al personale del punto vendita che lo scansionerà e provvederà alla consegna del pacco.





