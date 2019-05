Huawei ha annunciato che stanzierà 35 milioni di euro per il suo Paris OpenLab in Francia nel corso dei prossimi cinque anni. In occasione della conferenza VivaTech di Parigi (16-18 maggio), Ken Hu, Deputy Chairman di Huawei, ha sottolineato che il piano di investimento conferma come la Francia si stia avviando a diventare un hub globale nel campo dell'innovazione.

VivaTech, l'appuntamento annuale dedicato all'innovazione ha riunito quest'anno migliaia di rappresentanti del mondo aziendale, istituzionale e accademico provenienti da 125 Paesi.





Nel discorso di apertura dell'evento, dal titolo "La nostra ambizione condivisa" , Hu ha spiegato come la convergenza tecnologica stia portando a cambiamenti rivoluzionari e ha sottolineato che un clima collaborativo e di apertura sia l'unico modo per favorire i processi d'innovazione.

"Questo è senza dubbio il momento migliore per promuovere l'innovazione", ha affermato Hu. "La Francia è leader mondiale nel campo della ricerca di base, oltre a poter contare su persone di talento e su un ambiente favorevole all'innovazione. Tutto ciò consente al Paese di occupare una posizione ideale per proporsi come hub globale e favorire la trasformazione digitale. Huawei è presente sul territorio francese da ben 17 anni e, ora più che mai, siamo orgogliosi di far parte di questo processo ambizioso".

Le nuove tecnologie 5G così come i servizi resi possibili da Cloud e Intelligenza Artificiale sono tra i principali motori dell'innovazione, in grado di supportare la trasformazione digitale in tutti i settori. Entro il 2025, ci saranno 100 miliardi di connessioni in tutto il mondo, ogni azienda utilizzerà il cloud e il 77% delle applicazioni cloud saranno alimentate dall'IA. Hu ha aggiunto: "Nel momento in cui queste tecnologie convergeranno, assisteremo a cambiamenti senza precedenti e trasversali a tutti i settori che reiventeranno tutto ciò che oggi ci è familiare".Hu ritiene che gli smartphone rimodelleranno l'esperienza digitale dell'utente. Paragonabili ormai a dei piccoli pc portatili, si prevede che i telefoni cellulari si integreranno in modo sempre più naturale con dispositivi quali tablet, PC, TV e auto per dare vita a un ecosistema maggiormente incentrato sull'utente, per un'esperienza digitale intuitiva e priva di interruzioni.

Le auto si trasformeranno, da semplici mezzi di trasporto, in computer ad alte prestazioni e data center mobili. Ogni macchina avrà decine di milioni di righe di codice e terabyte di potenza di calcolo, mentre software, hardware e applicazioni di ogni tipo potranno essere aggiornati ovunque e in qualsiasi momento per innovare l'esperienza d'uso. In questo contesto, le case automobilistiche devono riflettere su come soddisfare al meglio queste esigenze in costante evoluzione e creare valore aggiunto per i loro clienti.



