Microsoft: il Ceo Satya Nadella in visita in Italia

In occasione della prima visita a Milano del CEOall’Università Bocconi, Microsoft ha celebrato le aziende italiane che stanno guidando il cambiamento nell’era della, facendo leva sulle nuove tecnologie e investendo sulle competenze digitali.“Il digitale sta rivoluzionando il modo in cui viviamo e lavoriamo e impattando ogni aspetto dell’economia e della società, anche in Italia, ove stiamo collaborando con importanti organizzazioni per aiutarle a crescere in questo momento di grande innovazione tecnologica”, ha affermato. “Ci impegniamo affinché tutti, nessuno escluso, possano beneficiare delle opportunità della tecnologia. È questo il motivo per cui investiamo in programmi come Ambizione Italia, per offrire adeguate competenze digitali ai professionisti di oggi e alle generazioni future”.Grazie alla tecnologia Microsoft,ha intrapreso un viaggio a 360° verso la trasformazione digitale con l’obiettivo di, contribuendo al rinnovamento della rete degli uffici postali e dell’ecosistema dei servizi per cittadini, aziende e PA. Fattore strategico in questo percorso è la valorizzazione dei talenti, che coinvolgerà i, dal management, agli impiegati, ai commerciali, ai postini, e grazie asarà possibile inaugurare un modo di lavorare più creativo, coordinato, sicuro ed efficiente, anche in una logica di smartworking. L’obiettivo sarà andare oltre l’efficienza, per beneficiare di una maggioreAl Microsoft Innovation Summit, è stata annunciata una partnership tra Microsoft e, principale utility del gas in Europa, che collaboreranno su alcuni driver di innovazione e trasformazione digitale, tra cuie nuovi paradigmi diper le reti energetiche. Le due aziende lavoreranno insieme per progettarenel campo del trasporto del gas, con potenziali risvolti positivi per le comunità locali nell’ambito della, dell’e della. Leve strategiche in questo senso saranno la piattaforma, le funzionalità die il visore olografico. La trasformazione digitale è uno dei cardini del progetto, promosso dall’utility per accelerare l’innovazione e porre le basi per l’azienda energetica del futuro, con unDurante l’evento è stato anche presentato il caso diche, facendo leva su Microsoft Azure, si è affermata quale prima banca cloud native italiana. La startup bancaria di nuovo paradigma specializzata nel credito alle PMI e nel Direct Banking per famiglie e imprese, ha potuto rapidamente, in grado di supportare la fase di avvio dell’attività e la loro rapida espansione, anche grazie alla possibilità di sfruttare tecnologie integrate, come analisi dei dati, intelligenza artificiale e machine learning. A supporto del proprioe con l’obiettivo di, illimity ha scelto di avvalersi dell’intero ecosistema cloud di Microsoft, adottando Azure, Dynamics 365 e Microsoft 365 per ottimizzare i processi, centralizzare la gestione del dato e migliorare il servizio agli utenti e al contempo inaugurare un nuovo modo di lavorare più produttivo.Altrettanto significativa la collaborazione con, che ha scelto la piattaforma cloud di Microsoft per rendere più diretta l’interazione con la clientela e migliorare la personalizzazione dell’offerta. Il nuovo assistente digitalesi avvale della potenza computazionale del cloud e dei servizi cognitivi di Azure per permettere ai clienti di interagire con TIM in un dialogo in tempo reale, per un supporto tecnico più semplice e immediato. In futuro TIM punta a rendere ancora più naturale la relazione con il chatbot attraverso strumenti di miglioramento continuo dei dialoghi e della User Experience, che si amplierà nel tempo su altri media in aggiunta alla chat attuale.Il progetto si inserisce nell’ambito del più, che fa leva sulle tecnologie didi Microsoft per lo sviluppo di strumenti innovativi, con l’obiettivo di personalizzare prodotti e servizi, favorendo une, al contempo, rendendoeccellenza del Made-in-Italy, grazie alla collaborazione con il Mixed Reality Partner, ha fatto leva sulla Realtà Mista per ripensare il Customer Journey e rendere i clienti protagonisti delle proprie scelte di arredo attraverso un’esperienza immersiva che integra il vissuto dei punti vendita fisici. Natuzzi ha infatti lanciato il primoe punta ad arricchire il proprio network retail: indossando il visore olograficosarà possibile immergersi in uno, vagliando in 3D le molteplici opzioni della collezione, configurando gli arredi più in linea con la planimetria e lo stile di casa, e visualizzando materiali e colori perAl Microsoft Innovation Summit è stato anche presentato un progetto deglibasato sull’applicazione Reply. Grazie alla collaborazione con Microsoft e con il partner, società del Gruppo Reply specializzata in ambito Healthcare, ICS Maugeri – che comprende 18 istituti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Campania, Puglia e Sicilia – ha fatto leva sull’AI per la diagnosi precoce del cancro al seno, attraverso una migliore analisi delle immagini mammografiche nell’Istituto di Pavia. Il, perciò la necessità di periodici screening ha fatto crescere il numero di referti da analizzare, richiedendo uno strumento a supporto della diagnosi e per ridurre il rischio di errori. L'Intelligenza Artificiale di Microsoft aiuta il medico nella refertazione, mettendo in luce automaticamente anomalie e classificazione e di conseguenza riducendo falsi negativi e aumentando la tempestività degli interventi.