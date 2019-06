TV 4.0: continua il processo di transizione alla nuova tecnologia DVB-T2

l’adozione del calendario nazionale della nuova Road map;

le procedure e tempi di adozione del decreto ministeriale per l’erogazione dei contributi a favore dei cittadini per l’acquisto di smart TV e decoder;

l’avvio della procedura per la conversione dei diritti d’uso degli operatori di rete nazionali per l’esercizio delle nuove reti pianificate in DVBT-2;

le procedure e i tempi di adozione delle selezioni per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze in ambito locale a operatori di rete e per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

Si è svolta presso il MiSE, la settima riunione del Tavolo, presieduto da, Consigliere giuridico per le comunicazioni e l'innovazione del Ministro, con i rappresentanti delle Istituzioni competenti in materia, gli operatori televisivi e le associazioni di categoria.Nel corso dell'incontro si è fornito un aggiornamento sulle iniziative messe in campo dal MiSE e finalizzate ad accompagnare il processo di transizione del sistema radiotelevisivo digitale terrestre verso la nuova tecnologia DVB-T2. In particolare, i partecipanti al tavoloDurante l'incontro, il MiSE ha illustrato le attività in corso e le tempistiche di adozione per ciascuno degli adempimenti individuati dalla legge. Con particolare riferimento alle procedure e ai tempi di adozione del decreto ministeriale, il Direttore Generale competente ha aggiornato il tavolo circa l'intendimento di pubblicare entro la prima metà di giugno, il relativo schema di decreto da sottoporre a consultazione pubblica, nell'obiettivo di terminare l'iter di approvazione entro la metà di novembre e consentire così agli utenti di dotarsi delle necessarie apparecchiature per la fruizione dei programmi televisivi in DBT-2.Infine, si è concordato con i partecipanti al tavolo di avviare delle sessioni di lavoro dedicate all'elaborazione di unain accordo con tutti gli attori coinvolti.