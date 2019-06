Il versatile Plustek eScan A350 arriva in Italia

Plustek , produttore di soluzioni per l'imaging professionale e per l'ufficio, ha annunciato la disponibilità in Italia di

eScan A350

, un nuovo e sofisticato scanner di rete stand-alone.

Dotato di connettività Ethernet e Wi-Fi, il nuovo nato di casa Plustek può essere gestito tramite il pratico touch screen da 7'' per digitalizzare con pochi tocchi i documenti che possono poi venire salvati su memorie USB, cartelle condivise, servizi FTP, inviati via mail o destinati ai più diffusi servizi cloud.

Facilissimo da configurare e in grado di offrire una qualità d'immagine sorprendente,

eScan A350

può gestire fino a 6.000 scansioni giornaliere e, grazie all'avanzato sensore a ultrasuoni di cui è dotato, gli eventuali problemi di alimentazione multipla vengono automaticamente rilevati, rendendo più agevole la digitalizzazione anche di quantità ingenti di documenti.

Supportando lo standard TWAIN,

eScan A350

può essere utilizzato con numerose applicazioni per la gestione delle immagini, incluse quelle per il Content/Document Management e per le Cartelle Cliniche Elettroniche e, potendosi integrare con un'ampia varietà di software, è una soluzione perfetta nel settore sanitario, in quello della contabilità e finanza, nel mondo della scuola e dell'università, all'interno degli studi legali e delle assicurazioni e in altri mercati verticali.

Plustek

eScan A350

è disponibile in Italia con prezzo al pubblico di 849 euro IVA inclusa.

