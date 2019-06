Instagram aggiunge i testi delle canzoni alla musica nelle Storie

Instagram ha lanciato una nuova funzionalità che consente di aggiungere automaticamente i testi delle canzoni alla musica utilizzata nelle Stories.

Gli sticker musicali sono parte importante dell'espressione su Instagram e i modi per connettersi attraverso la musica sul social network sono davvero tanti: ad esempio, è possibile aggiungere musica alle Storie, collegarsi con gli artisti o selezionare la parte di canzone che si vuole condividere scorrendo avanti e indietro sulle tracce disponibili.

I testi delle canzoni sono un modo efficace per accompagnare i propri pensieri. Per questo ora, all’interno delle Storie di Instagram, è possibile affidarsi anche alle parole delle canzoni per descrivere un momento o catturare un’emozione e condividerli con il nostro mondo.

Per utilizzare questa nuova funzionalità è sufficiente scegliere, all’interno di una libreria di canzoni, quella che meglio rispecchia il nostro umore in un determinato momento. Se il brano contiene testi, questi verranno visualizzati automaticamente. Il testo che appare aiuta a individuare il punto preciso della canzone che si sta cercando. Per modificare l'animazione, lo stile o il carattere basterà un solo gesto: toccare il testo e scegliere in che modo personalizzarlo.

