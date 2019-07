Kaspersky: il 17% degli over 55 “corrompe” i famigliari più giovani per un aiuto tecnologico

Da un nuovo sondaggio diè emerso che più di un terzo degli over 55 a livello globale (il 29% in Italia) ha difficoltà ad affrontare le sfide tecnologiche quotidiane senza il supporto dei propri figli. Per questo motivo sono costretti a rivolgere ai membri più giovani della famiglia costanti richieste di aiuto:Anche se più di(57% contro il 40% a livello globale) descrivono la tecnologia come qualcosa che li rende più “emancipati” o che li fa sentire più liberi, tra gli over 55 emerge quella che viene chiamata FOMO (Fear Of Missing Out) o meglio paura di essere “tagliati fuori”. Allo stesso tempo, più della metà (52%) degli intervistati a livello globale ammette di non intendersi di tecnologia. Un dato che scende significativamente per quanto riguarda i nostri connazionali:, contro il 71,5% che si dichiara in grado di eseguire, ad esempio, il set up di un router o di un PC.Il(41% a livello globale) interpella i propri figli o altri membri più giovani della famiglia per ricevere supporto informatico da remoto. Ad un sorprendente, invece, manca più il supporto tecnico dei propri figli che la loro presenza. A livello globale lo stesso dato si attesta al 18%. Con la speranza di ricevere aiuto dai membri più giovani della famiglia,(dato al 15% a livello globale)."Quella che potremmo definire come “vecchia generazione” rappresenta l’anello debole di una società sempre più connessa; l’eccessiva dipendenza degli “over” dai membri più giovani della famiglia in fatto di tecnologia serve solo a nascondere queste mancanze. Risulta abbastanza evidente che sia necessaria una migliore formazione per spezzare questo ciclo del "Mi potresti aiutare a…". Kaspersky si impegna sempre di più nella sensibilizzazione degli over 55 per quanto riguarda la cybersecurity e nel fare in modo che trovino la sicurezza necessaria per condurre le loro attività online senza il bisogno di chiedere aiuto", ha dichiarato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky.Negli ultimi 12 mesi, la maggior parte degli over 55 italiani ha ammesso di aver richiesto aiuto per proteggere un router, installare una soluzione di sicurezza informatica o rimuovere i virus informatici., inoltre, ha dichiarato di essere convinto di disporre di una soluzione di sicurezza adeguata e aggiornata.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita