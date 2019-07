Check Point: Facebook utilizzata dagli hacker per diffondere malware

, la divisione Threat Intelligence di, si è recentemente imbattuta in una campagna malevola su larga scala che, per anni, ha sfruttato alcune pagine Facebook per diffondere un malware in ambienti mobile e desktop, con un solo obiettivo: la Libia.Sembra che la difficile situazione politica in Libia sia utile agli hacker per attirare le vittime e indurle a cliccare sui link e far scaricare loro dei file che dovrebbero contenere informazioni sull'ultimo attacco aereo nel paese, o sulla cattura dei terroristi, ma che invece contengono malware. L'Operazione Tripoli è iniziata quando Check Point ha notato che una pagina Facebook apparteneva al comandante dell'esercito nazionale libico,. Oltre ad essere "maresciallo di campo", Haftar è una figura di spicco nell'arena politica libica e ha avuto un ruolo importante come leader militare nella guerra civile in corso nel paese. Attraverso questa pagina Facebook, Check Point ha individuato questa attività dannosa risalendo fino al responsabile, scoprendo come gli hacker avessero sfruttato per anni la piattaforma di social networking, compromettendo siti web legittimi per ospitare malware e, alla fine, raggiungere decine di migliaia diSulla base di queste informazioni condivise,Da sottolineare come, sebbene l'insieme di strumenti utilizzati dall'hacker non sia né avanzato né impressionante di per sé, l'uso di contenuti su misura, siti web legittimi e pagine altamente attive con molti follower. Per esempio, il materiale sensibile condiviso sul profilo "Dexter Ly" implica che l'hacker è riuscito a infettare anche funzionari di alto profilo.In conclusione, nonostante l'hacker non appoggi un partito politico o una delle parti in conflitto in Libia, le sue azioni sembrano essere spinte da motivi politici. Questo può essere deducibile dalla partecipazione ad operazioni comedi alcuni anni fa, così come dalla volontà di rivelare documenti segreti e informazioni personali rubate al governo libico. Questo si oppone al costante bersaglio delle vittime libiche, ma potrebbe significare che l'hacker è alla ricerca di alcuni individui all'interno di una folla più numerosa.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita