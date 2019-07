Dynabook: in arrivo due nuovi notebook

ha

annunciato l'arrivo di due nuovi notebook,in occasione del " dynabook Day " che celebra i 30 anni di esperienza di dynabook.Questi dispositivi sono i primi presentati in Europa a marchio dynabook dopolo scorso aprile e dimostrano ulteriormente l'impegno e la competenza dell'azienda nel mercato dei PC B2B.I nuovi Portégé e Tecra integrano Modern Standby,e la nuovissima. Inoltre, vantano di nuovi aggiornamenti, tra cui un touchpad hardware ad elevata precisione (PTP) con funzionalità di sblocco grazie al fingerprint, così come diche migliora il flusso d'aria e il raffreddamento, riducendo il rumore.Portégé X30-F e Tecra X40-F installano, evoluzione di Windows 8.1 Connected Standby che garantsice anche a un PC lo stesso avvio istantaneo di uno smartphone e, che insieme alla funzionalità 'wake on fingerprint', offre l'esperienza on/off immediata che l'utente si aspetta dai propri dispositivi mobile.Se i device Connected Standby sono sempre aggiornati quando è disponibile una rete idonea, il PC Modern Standby utilizza qualsiasi connessione di rete disponibile –per essere sempre connessi a internet e godere dei vantaggi del modello a bassa potenza S0 per limitare l'attività della rete quando la batteria residua è minima. Inoltre, i notebook Portégé X30-F e Tecra X40-F integrano WiFi 6, il più recente standard che garantisce WiFi più veloce con una maggiore capacità. Il WiFi di prossima generazione, basato sullo standard 802.11, è il passo successivo nella connettivtà wireless che offrirà connessioni veloci e reattive così come la possibilità di gestire ambienti densamente iperconnessi.Infine, i nuovi Portégé X30-F e Tecra X40-F sono progettati. Oltre a BIOS e TPM 2.0 sviluppati in-house, questi modelli supportano le funzionalità di sicurezza avanzate come Secure Launch e System Management Mode.I nuovi Portégé X30-F e Tecra X40-F saranno disponibili da Agosto 2019.