Prime Day 2019: una giornata di sconti non solo per gli utenti di Amazon

Manca meno di una settimana all’, la giornata globale di shopping in esclusiva per i clienti Prime del colosso per eccellenza in ambito e-commerce, che quest’anno si terrà nelle giornate del, per un totale di 48 ore, 12 in più rispetto all’edizione precedente.Ma solo Amazon fornisce possibilità di risparmio per l’occasione? E quali sono le possibilità di sconto per questa quinta edizione dell’evento estivo più famoso dedicato allo shopping online? idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – ha deciso di analizzare la tematica scoprendo, ad esempio, che lesono notevoli e coinvolgono, soprattutto per quanto riguarda le categorie merceologiche più amate dagli e-consumer del nostro paese: prima di tutto l’e i“Con migliaia di utenti connessi e interessati a fare acquisti online, anche gli altri e-shop italiani offrono sconti e ribassi così come Amazon, approfittando del fatto che i consumatori sono più propensi e disposti a comprare – ha commentato, Country Manager dell’Italia per idealo – Dalla loro parte i consumatori, consapevoli delle maggiori possibilità di risparmio, puntano a sconti maggiori e a percentuali di risparmio più alte rispetto al resto dell’anno. Possiamo dire che il Prime Day stia diventando a tutti gli effetti una versione estiva del Black Friday perché in realtà, come mostrano i dati di idealo, non riguarda solo Amazon o il suo Marketplace, ma le opportunità di risparmio sono ampiamente diffuse tra tutti i negozi online. Molto probabilmente, in futuro, sempre più e-shop istituiranno delle giornate ad hoc dedicate al risparmio online, così come ha fatto per ora la più grande Internet company al mondo. Sarebbe ovviamente desiderabile che, come successo in Francia, anche in Italia gli e-shop nazionali si organizzassero per realizzare tutti insieme un evento ad hoc”.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita