Wiko View3 Lite, da fine luglio il nuovo smartphone lo trovi da TIM

annuncia la disponibilitàlo smartphone con display dain grado di garantire fino a due giorni di autonomia con una sola carica.Il comparto fotografico si caratterizza perassicura immagini sempre luminose e definite, mentre ildonaIn più,consentono di realizzare brillanti selfie.Lo smartphone View3 adotta il processoree grazie allaè possibile usufruire di chiamate, servizi voce in 4G e navigare tra serie TV, giochi e app in modo più rapido e veloce. Dotato di ampio spazio di archiviazione con, il View3 Lite non dimentica. Ergonomico, leggero e maneggevole, il nuovo smartphone Wiko si distingue per una elegante back cover in simil vetro.A partire da fine luglio, View3 Lite è disponibile nei negozi TIMDisplay da 6.09" HD+Formato full screen 19:9Doppia fotocamera posteriore 13MP (principale) + 2MP (profondità)Fotocamera frontale 5MPProcessore Octa-Core 1.6GHz4G VoLTE (solo su versione TIM)32GM ROM (espandibile fino a 128GB con MicroSD) + 2GB RAMBatteria da 4000 mAh2 Nano SIMAndroid9 PieFace Unlock, Simple Mode