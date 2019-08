Wikio: questa estate evitare di postare foto di gambe o piedi al mare

Iniziano le vacanze e quello che, sempre più spesso, capita di vedere. Tutti alle prese con scatti identici, a emulare le medesime pose, di fronte a sfondi che, giorno dopo giorno, perdono originalità e appeal.ha voluto interrogare tramite sondaggio Facebook gli utenti iscritti al gruppo, per scoprire proprio quali siano le foto da evitare nell'estate 2019.A pari merito, con in 32% delle scelte, si contendono lo scettro delle foto da bannare gli scatti che ritraggono, ma anche la classicaun attimo prima del decollo. Decisamente troppo viste: queste istantanee non esprimono alcun tipo di autenticità e non aggiungono personalità al feed.Seguonoche con il 27% dei voti non risultano particolarmente gradite, sicuramente non in vacanza dove è già tutto un tripudio di cuori.. I famosi unicorni, fenicotteri e pavoni, ma anche i più feroci squali e coccodrilli raccolgononon sono certamente i soggetti più originali, ma ancora accettabili, soprattutto se aggiungono colore e ilarità alle foto.Wiko è voluto andare oltre per indagarecon cui scattare e condividere foto in vacanza. Complici connessioni migliori, smartphone performanti e dotati di batterie long lasting, ogni momento è buono per alimentare i propri profili social.: un buon modo per fidelizzare i follower, con la dovuta attesa prima della condivisione dello scatto successivo.Il 33% dei votanti si ritiene invece più morbido e accomodante., purché siano davvero originali. Meglio quindi evitare i contesti sopra descritti.Infine,strumenti in grado di raccontare live e con maggiore immediatezza la vacanza che si sta vivendo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita