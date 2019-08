Intel: in arrivo i processori Intel Core di decima generazione

Motore grafico in grado di elaborare fino a 1 teraflop per applicazioni di inferenza sostenute con throughput elevato, come la stilizzazione di video, l'analisi dei dati e l'upscaling della risoluzione video in tempo reale.

Motore grafico in grado di elaborare fino a 1 teraflop per applicazioni di inferenza sostenute con throughput elevato, come la stilizzazione di video, l'analisi dei dati e l'upscaling della risoluzione video in tempo reale. Intel® Gaussian & Neural Accelerator (GNA) offre un motore dedicato per i carichi di lavoro in background, come l'elaborazione vocale e la soppressione del rumore a basso consumo per la massima durata della batteria.

Basate su architettura grafica Intel di undicesima generazione, sono anche le prime GPU integrate del settore che integrano ombreggiatura a velocità variabile per migliorare le prestazioni di rendering. Con supporto della specifica BT.2020*, consentono di guardare video HDR 4K con un miliardo di colori.

ha annunciato 11 nuovi processori Intel Core di decima generazione altamente integrati, progettati per dispositivi 2 in 1 e notebook particolarmente eleganti. Questi processori estendono l'intelligenza artificiale ad elevate prestazioni su larga scala nei PC, sono dotati della nuova Grafica Intel Iris Plus che offre intrattenimento straordinario e consentono la migliore connettività grazie a Intel Wi-Fi 6 (Gig+) La disponibilità di sistemi da parte dei produttori di PC è prevista per le festività natalazie. "I processori Intel Core di decima generazione costituiscono un cambiamento di paradigma per quanto riguarda la leadership nelle piattaforme per PC portatili. Grazie all'intelligenza artificiale su larga scala disponibile per la prima volta nei PC, alla nuovissima architettura grafica, alla migliore connettività Wi-Fi 6 (Gig+) della categoria e a Thunderbolt – tutti integrati nel SoC grazie alla tecnologia di processo a 10 nm e all'architettura Intel – rendiamo possibile una gamma interamente nuova di esperienze e innovazioni nel settore dei notebook" ha dichiarato Chris Walker, Corporate Vice President di Intel e General Manager delle Mobility Client Platforms nell'ambito del Client Computing Group.I processori Intel Core forniscono le prestazioni necessarie per le moderne applicazioni di intelligenza artificiale, con una serie di caratteristiche e funzionalità: Intel Deep Learning Boost, un nuovo set di istruzioni dedicate che accelera le reti neurali nella CPU per la massima reattività, in scenari come miglioramento automatico delle immagini, indicizzazione di foto ed effetti fotorealistici.Inoltre i processori Intel Core di decima generazione contrasformano in realtà il gaming a 1080p e la creazione di contenuti di livello superiore – come l'editing di video 4K, l'applicazione rapida di filtri video e l'elaborazione di foto ad elevate risoluzione – anche in movimento. Inoltre:La maggiore integrazione della scheda madre aiuta i produttori di PC a innovare i design per offrire maggiore eleganza, con connettività Intel Wi-Fi 6 (Gig+) e fino a quattro porte Thunderbolt 3 , la connessione USB-C più veloce e versatile disponibile.