Disponibile anche in Italia lo sticker di Instagram per le donazioni

Instagram ha reso disponibile anche in Italia lo sticker per le donazioni, che consentirà a chiunque di chiedere supporto per le buone cause che più gli stanno a cuore e alle organizzazioni no profit di raccogliere fondi attraverso le Storie di Instagram.

Lo sticker per le donazioni di Instagram aggiunge una nuova tecnologia a supporto delle buone cause a quella già disponibile per le raccolte fondi su Facebook, che include la possibilità di aggiungere un pulsante per la donazione a post, video di Facebook Live e pagine no profit.

Lo sticker “donazioni” consente di avviare su Instagram una raccolta fondi della durata di 24 ore. Le organizzazioni rispondenti ai requisiti definiti dalla piattaforma potranno creare una Storia, aggiungere l'adesivo per la donazione e iniziare a raccogliere fondi per la propria causa. Chiunque potrà inoltre supportare progetti e organizzazioni senza uscire dalla piattaforma e il 100% dei fondi raccolti sarà devoluto agli enti prescelti.



Cliccare l’immagine profilo o la fotocamera per iniziare a creare una Storia

Selezionare o scattare una foto/girare un video

Cliccare sull’icona sorridente a destra per inserire uno sticker e selezionare l’adesivo “donazioni"

Selezionare un'organizzazione no profit

Digitare il nome della raccolta fondi

Condividere la Storia

Registrarsi come associazione no profit accedendo alla sezione dedicata su Facebook qui . Per utilizzare il nuovo sticker per raccogliere donazioni, le organizzazioni no profit devono essere abilitate ai pagamenti su Facebook.

Collegare il profilo Instagram alla pagina Facebook dell’organizzazione accedendo all’ Help Center di Instagram.

Trasformare il profilo Instagram in un Profilo Aziendale

